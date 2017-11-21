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"Акрон" может выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли в размере 112 руб на акцию


Компании / Индустрия / Химпром

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Акрона" AKRN, одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,54 миллиарда рублей, или 112 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

"Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Акрон" (за счет нераспределенной прибыли ПАО "Акрон" по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в рекомендациях.

Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 23 января 2018 года.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж" DGBZ), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.

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