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Audi намерена отозвать 330 тысяч автомобилей в Германии из-за перегрева системы отопления


Компании / Индустрия / Транспорт
  • За август продажи Audi выросли на 14,9% - до 108,1 тыс авто

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Автопроизводитель Audi намерен отозвать 330 тысяч машин в Германии из-за перегрева системы дополнительного отопления, сообщает портал Kfz-Rueckrufe.

По информации портала, будут отозваны модели A4, A5 и Q5, произведенные с апреля 2011 года по май 2015 года. На данный момент зафиксированы несколько случаев перегрева, в результате которых никто не пострадал.

Компания намерена заменить детали в системе отопления и установить улучшенное программное обеспечение.

Отмечается, что в октябре Audi отозвала 250 тысяч автомобилей с аналогичной проблемой в США.

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