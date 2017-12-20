РЖД намерены начать строить первую ВСМ в I половине 2018 г, открыть движение в 2023 г

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. РЖД планируют начать строительство участка первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Владимир в первом полугодии 2018 года и запустить по ней движение в 2023 году, сообщил на брифинге первый заместитель гендиректора РЖД, гендиректор "Скоростных магистралей" ("дочка" РЖД, курирует строительство ВСМ) Александр Мишарин.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. Пилотный проект строительства ВСМ планировалось реализовать на участке Москва-Казань, а его опытным участком РЖД предложили сделать Москва-Владимир с соединением его пока с действующей инфраструктурой.

"Мы подготовили заявку ЧКИ (частная концессионная инициатива - ред.) Отработали для Москвы-Владимир как первый этап реализации финансовую модель. Направили в Минтранс, в рабочем порядке - в Минфин и МЭР. Должны пройти согласование и вынести на МРГ (межведомственную рабочую группу - ред.) у (вице-премьера Аркадия – ред.) Дворковича. Что нам дает возможность начинать финансировать выкуп земли. Я думаю, что это займет январь-февраль. Точно начнется в первом полугодии (строительство ВСМ – ред.)", - сообщил Мишарин в среду.

"У нас (сроки ввода) по финансовой модели: 2023 год - Москва-Владимир, 2025 год – Москва-Казань", - пояснил топ-менеджер.

По его словам, на выкуп земель и подготовку территории строительства участка ВСМ Москва-Владимир РЖД зарезервировали в инвестпрограмме 15 миллиардов рублей на 2018 год.

Деньги в пилотный участок Москва-Владимир стоимостью 420 миллиардов рублей могут вложить РЖД, китайские и российские фонды и банки, строительные компании, Новый банк развития (Банк БРИКС), Российское инвестиционное агентство и другие, сообщил Мишарин.

"Стоимость строительства участка ВСМ Москва-Владимир с подключением Нижнего Новгорода - 420 миллиардов в ценах соответствующих лет. … (Инвесторы могут быть – ред.) следующие: китайские партнеры, фонд "Шелковый путь", банк развития Китая CDB", - сказал он.

Средства планируется привлекать и за счет инфраструктурных облигаций и облигаций для пенсионных фондов.

"Это значит НПФ "Благосостояние", "Согаз", государственные пенсионные фонды, наши основные банки. … Я не исключаю участия строительных компаний. Они сегодня заявляются. Есть у нас предложения от Российского инвестиционного агентства. Проработаны в этом году предложения с использованием (средств – ред.) негосударственных фондов. Банк развития (Новый банк развития – ред.)", - перечислил Мишарин.