TIHL договорилась продать 30,75% акций Global Ports группе "Дело"

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Transportation Investments Holding (TIHL, контролируется Никитой Мишиным, Константином Николаевым и Андреем Филатовым) договорилась продать 30,75% акций Global Ports группе "Дело" Сергея Шишкарева, сообщила Global Ports.

В сообщении отмечается, что соглашение подвергается различным условиям, включая антимонопольное регулирование и другие общепринятые процедуры. При удовлетворении вышеупомянутых условий, сделка должна быть завершена к апрелю 2018 года.

Global Ports Investments - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Transportation Investments Holding Ltd (контролируется Никитой Мишиным, Константином Николаевым и Андреем Филатовым) и APM Terminals (структура датской Maersk) принадлежит по 30,75%, Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited - по 9%, free float - 20,5%.

"Мы рады приветствовать группу "Дело" в качестве потенциального стратегического акционера. "Дело" имеет значительный опыт работы в российской портовой индустрии, она оперирует в черноморском бассейне, где Global Ports на текущий момент не представлена", - приводятся в сообщении слова главы Global Ports Михаила Логанова.

"ДелоПортс" – холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы компаний "Дело". В структуру активов входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункерная компания ТОС. Оба терминала располагаются в Новороссийске.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал и "Моби Дик" на Балтике, Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк Хельсинки" и "Мулти-Линк Котка"). Группа также владеет внутренними контейнерными терминалами "Логистический парк "Янино" и "Логистика-Терминал", расположенными под Санкт-Петербургом, и 50% в крупном нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S. в Эстонии.