FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Продажи новых электромобилей в РФ за 11 месяцев выросли на 30%, до 82 машин


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в РФ в январе-ноябре 2017 года выросли на 30%, до 82 машин, сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат".

"В январе-ноябре 2017 года объем рынка новых легковых электромобилей в России составил 82 единицы, что на 30% больше, чем годом ранее (63 штуки)", - говорится в сообщении.

При этом самым популярным электрокаром в РФ является Tesla, на долю которой приходится почти 70% от общего объема рынка. За одиннадцать месяцев россияне приобрели 56 электрокаров Tesla, в том числе 42 кроссовера Model X и 14 седанов Model S.

Автомобили Tesla Model 3 Почти 90% электромобилей Tesla имеют дефекты‍

Кроме того, в РФ были проданы 22 электрокара Nissan Leaf, три новых Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV.

При этом продажи подержанных электрокаров в январе-ноябре 2017 года в РФ увеличились в 2,4 раза, до 914 машин. Поясняется, что столь бурный рост популярности электрокаров с пробегом объясняется ввозом японских моделей Nissan Leaf на Дальний Восток.

Так, в январе-ноябре на учет встало 814 Nissan Leaf, что в 4,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, причем 460 из них остались в Дальневосточном федеральном округе, 125 экземпляров уехало в Сибирь, а остальные машины разъехались к своим новым хозяевам по стране. Также на вторичном рынке перепродавали электрокары Tesla моделей S и Х, Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV, Renault Twizy и Lada Ellada. Всего 100 машин.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ