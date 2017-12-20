Продажи новых электромобилей в РФ за 11 месяцев выросли на 30%, до 82 машин

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в РФ в январе-ноябре 2017 года выросли на 30%, до 82 машин, сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат".

"В январе-ноябре 2017 года объем рынка новых легковых электромобилей в России составил 82 единицы, что на 30% больше, чем годом ранее (63 штуки)", - говорится в сообщении.

При этом самым популярным электрокаром в РФ является Tesla, на долю которой приходится почти 70% от общего объема рынка. За одиннадцать месяцев россияне приобрели 56 электрокаров Tesla, в том числе 42 кроссовера Model X и 14 седанов Model S.

Кроме того, в РФ были проданы 22 электрокара Nissan Leaf, три новых Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV.

При этом продажи подержанных электрокаров в январе-ноябре 2017 года в РФ увеличились в 2,4 раза, до 914 машин. Поясняется, что столь бурный рост популярности электрокаров с пробегом объясняется ввозом японских моделей Nissan Leaf на Дальний Восток.

Так, в январе-ноябре на учет встало 814 Nissan Leaf, что в 4,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, причем 460 из них остались в Дальневосточном федеральном округе, 125 экземпляров уехало в Сибирь, а остальные машины разъехались к своим новым хозяевам по стране. Также на вторичном рынке перепродавали электрокары Tesla моделей S и Х, Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV, Renault Twizy и Lada Ellada. Всего 100 машин.