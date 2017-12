Группа "Магнезит" намерена до 2020 г поставить корпорации Mitsui 4 тыс тонн огнеупоров

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Группа Магнезит" (Сатка, Челябинская область), крупнейший в России производитель огнеупорных материалов, подписала меморандум о сотрудничестве с японской корпорацией Mitsui Bussan Metals Co Ltd, в рамках которого намерена поставить ей до 2020 года 4 тысячи тонн своей продукции, сообщает "Магнезит".

В рамках соглашения стороны предполагают заключить долговременный контракт на поставку 4 тысяч тонн плавленого периклаза. Оплата контракта произойдет в 2018 году, а гарантированные поставки будут произведены в период до 2020 года, отмечается в сообщении.

Плавленый периклаз служит основой для всех высококачественных огнеупорных изделий. В технологии огнеупоров плавленый периклаз позволяет выпускать продукцию повышенной стойкости и развивать высокоэффективные процессы в металлургии, химической технологии, производстве строительных материалов, энергетике, приборостроении и других отраслях промышленности.

По словам генерального директора "Группы Магнезит" Сергея Одегова, соглашение показывает востребованность высококлассной продукции "Магнезита" на внешнем рынке, где конкуренция очень высока.

"Сотрудничество с одним из флагманов японской индустрии позволит нам расширить мощности по производству плавленого периклаза. В свою очередь, японский концерн обретет в лице "Группы Магнезит" долгосрочного партнера в поставках высококачественного продукта", - подчеркнул Одегов.

"Группа Магнезит" — мировой лидер в сфере производства магнезиальной продукции. Компания обеспечивает полный цикл производства огнеупоров — от добычи сырья до инжиниринга и эксплуатационного сервиса. В ее структуру входят производственные и сервисные предприятия в России, Китае, Словакии и на Украине, а также широкая сеть сервисных и торговых представительств по всему миру. Сегодня предприятия группы производят 65 тысяч тонн плавленого периклаза в год.

Компания Mitsui & Co, Ltd, материнская компания Mitsui Bussan Metals Co, Ltd и ООО "Мицуи энд Ко Москоу", - одна из наиболее диверсифицированных мировых корпораций. Основные направления деятельности - торговля и инвестиции в добычу и переработку минеральных ресурсов, нефти и газа; производство стальной продукции, оборудования; развитие инфраструктуры (в основном, в энергетике и железнодорожном транспорте); автомобильная, химическая промышленность, IT и другие.