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РФ за 11 месяцев увеличила производство золота на 8,5%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. РФ по итогам января-ноября 2017 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 8,5%, свидетельствуют данные Росстата.

Производство необработанного или полуобработанного серебра в то же время незначительно снижено - на 0,1%.

В ноябре 2017 года относительно ноября 2016 года производство золота выросло на 9,7%, а производство серебра — упало на 23,7%. При этом, относительно предыдущего месяца — октября 2017 года, снижение производства составило на 17,4% по золоту, и 18,1% — по серебру.

При этом, добыча золотосодержащей руды за первые одиннадцать месяцев 2017 года в сравнении с январем-ноябрем 2016 года увеличилась на 8,8%, в этом ноябре к ноябрю 2016 года - упала на 15,7%, а к октябрю 2017 года - на 28,9%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов и камней.

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