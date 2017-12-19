S&P повысило рейтинг Evraz Group

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и местной валюте Evraz Group S.A. до "BB" с "BB-", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Повышение рейтингов отражает наше ожидание того, что Evraz опубликует сильные операционные и финансовые результаты за 2017 год в связи с подъемом цен на сырьевые товары и повышенным спросом на сталь в России, особенно со стороны строительного и железнодорожного секторов, а также отраслей инфраструктуры", - сообщает S&P.