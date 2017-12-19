Schlumberger согласилась продать контроль в EDC российской стороне в случае санкций

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Американская Schlumberger согласилась на условие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) передать управление и контрольный пакет EDC российской стороне в случае санкций, сейчас обсуждаются детали механизма, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.

EDC в июле объявила, что ее акционеры согласились продать корпорации Schlumberger 51% компании. Соглашение требует одобрения ФАС. Глава ФАС Игорь Артемьев в середине августа заявлял, что видит в рассматриваемой сделке "большие проблемы" при нынешней политической ситуации, в частности, из-за санкций. А глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщал, что министерство предлагает Schlumberger разработать механизм защиты проектов EDC в РФ от западных санкций.

По словам Цыганова, при согласовании сделки ФАС обговаривает с американской компанией два условия. Первое - "должна быть осуществлена передача оперативного управления российской менеджерской команде, чтобы не подставить людей, которые работают от компании Schlumberger под в том числе уголовное преследование в других юрисдикциях". "Ясно, что передать оперативное управление можно за минуту", - отметил он.

"А второе - осуществить продажу это пакета для того, чтобы контроль перешел к российской компании или иной компании, которая не подпадает под эти санкции. Это потребует достаточно длительного времени. Вот это и является дополнением к тому перечню условий, которые были у компании два года назад", - рассказал замглавы ФАС.

"По этим двум позициям мы тоже договорились, остались история, чтобы их правильно и приемлемо реализовать... Они согласны, что в условиях современной международной жизни, без этого Россия на это (на сделку - ред.) не согласится. Вопрос прорабатывается, как эту сделку реализовать", - заявил Цыганов, отметив, что Schlumberger согласилась на эти условия "на высоком уровне. "Это не представители или часто практикующие юристы, а люди, которые принимают решения и отвечают за свои слова. И с той, и с другой стороны", - добавил он.

EDC - крупнейшая буровая компания РФ, оказывающая комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.