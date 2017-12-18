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Кабмин РФ поручил выделить ОАК более 16 млрд руб на модернизацию Ил-114 и Ил-96


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило Минпромторгу РФ выделить 16,367 миллиарда рублей "Объединённой авиастроительной корпорации" (ОАК) на поддержку проектов модернизации самолётов Ил-114 и Ил-96, говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров.

"В целях развития производства основной номенклатуры воздушных судов и двигателей для них, востребованных отечественными авиакомпаниями и имеющих экспортный потенциал, принято решение о поддержке проектов модернизации самолётов Ил-114 и Ил-96", - говорится в распоряжении.

Уточняется, что Минпромторг внесет в уставный капитал корпорации 9,572 миллиарда рублей на создание гражданских версий самолёта Ил-114-300 для перевозки пассажиров на внутренних и международных авиалиниях, 3,595 миллиарда рублей на модернизацию самолёта Ил-96-400М.

Кроме того, в уставный капитал корпорации будет внесено 1,4 миллиарда рублей на разработки серийного производства двигателя ТВ7-117 для оснащения региональных самолётов Ил-114-300 и лёгких военно-транспортных самолётов Ил-112В и 1,8 миллиарда рублей для создания перспективного авиационного двигателя ПД-35 тягой 35 тонн для воздушных судов нового поколения.

В распоряжении отмечается, что основы государственной политики в области авиационной деятельности на период до 2020 года предполагают устойчивое развитие авиастроения в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны, создание и производство современных образцов авиационной техники при одновременном снижении зависимости от закупок воздушных судов иностранного производства.

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