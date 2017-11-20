ФАС разрешила "Уралхиму" приобрести почти 10% акций "Уралкалия"

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила "Уралхиму" приобрести около 10% акций "Уралкалия" в дополнение к имеющемуся пакету, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство AO "ОХК "Уралхим"... о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение AO "ОХК "Уралхим" 9,99999% голосующих акций ПАО "Уралкалий" URKA... что в совокупности с имеющимися составит 29,99999% голосующих акций ПАО "Уралкалий"... ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

В начале ноября совет директоров "Уралкалия" одобрил продажу "Уралхиму" по рыночной стоимости не более 10% квазиказначейских акций компании, находящихся на балансе "Уралкалий-Технологии". Средства, полученные от продажи пакета, планируется направить на снижение долговой нагрузки "Уралкалия".

Сейчас "Уралхим" Дмитрия Мазепина и бизнес-партнер последнего, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, владеют по 19,99% "Уралкалия". Пакет квазиказначейских акций (на балансе структуры производителя, компании "Уралкалий-Технология") составляет 54,77%, free float - 5,23%.

"Уралкалий" - один из крупнейших производителей хлористого калия в мире. Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами "Уралкалия" являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина и белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, они владеют примерно по 20% акций компании.