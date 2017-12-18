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EasyJet завершил покупку части активов обанкротившейся Air Berlin


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Британская компания EasyJet завершила сделку по приобретению части активов обанкротившейся Air Berlin в берлинском аэропорту "Тегель", говорится в сообщении британской компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже.

"Сделка приведет к тому, что EasyJet будет эксплуатировать 25 самолетов из аэропорта "Тегель". Помимо этого, сделка включает в себя лизинг бывших самолетов Air Berlin, поглощение других активов, в том числе слотов в аэропорту, и прием на работу бывшего летного экипажа Air Berlin" , - говорится в сообщении.

Генеральный директор EasyJet Йохан Лундгрен (Johan Lundgren) отметил, что данная сделка отвечает стратегии компании по целенаправленному инвестированию в укрепление своих позиций в ведущих аэропортах Европы.

На прошлой неделе Еврокомиссия одобрила данную сделку EasyJet, о которой было объявлено 30 октября. Тогда говорилось, что общая стоимость покупки составляет около 40 миллионов евро.

В августе Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad финансово поддержать авиакомпанию.

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet была основана в марте 1995 года. Акции компании входят в британский индекс FTSE 100 и торгуются на Лондонской фондовой бирже.

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