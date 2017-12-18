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Toyota планирует продавать более 5,5 млн электромобилей в год к 2030 году


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota планирует продавать ежегодно более 5,5 миллиона электромобилей, включая автомобили с нулевым содержанием вредных выбросов, приблизительно к 2030 году, сообщает компания в своем релизе.

Данная цель является частью плана компании по популяризации электрифицированных транспортных средств на 2020-2030 годы. Вместе с этим Toyota намерена ввести электрифицированные версии или опцию электрического управления для каждой модели Toyota и Lexus по всему миру к 2025 году.

Компания также планирует ускорить популяризацию электромобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV) и создать более 10 таких моделей, которые будут доступны по всему миру к началу 2020 годов. Сперва они будут доступны в Китае, а затем выйдут на другие рынки - такие, как Япония, Индия, США и Европа, ожидает компания.

Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

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