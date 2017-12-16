Соколов не сомневается, что транспортная система РФ будет готова к ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Максим Соколов считает, что транспортная система страны будет полностью готова к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

"Во всех городах, которые принимают матчи чемпионата мира, транспортная инфраструктура находится в высокой степени готовности, и нет никаких сомнений, что минтранс, и в целом транспортная система справятся со своей задачей. Ряд объектов мы уже ввели в эксплуатацию", - сказал журналистам Соколов, находящийся с визитом в Нижнем Новгороде.

Он привел в пример Нижний Новгород, где для чемпионата уже построен новый терминал аэропорта, а также реконструирована аэродромная инфраструктура. Помимо этого, в Самаре введен новый терминал аэропорта, строится вторая взлетно-посадочная полоса, устанавливается новое радиотехническое и светосигнальное оборудование.

"Это дает задел для развития авиаперевозок, как в Приволжском Федеральном округе, так и в целом по стране", - добавил Соколов.

В Саранске тоже реконструируется аэропорт и аэродромная инфраструктура, ввод в эксплуатацию намечен на февраль. Кроме того, в городе строится временный терминал для приема и обслуживания гостей и болельщиков ЧМ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.