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"Газпром" в 2017 г увеличил добычу газа на 12,4%, до 471 млрд кубов


Газ / Компании

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2017 году увеличил добычу газа на 12,4% - до 471 миллиарда кубометров, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В 2017 году, по оперативным данным, "Газпром" добыл 471 миллиард кубометров газа — на 12,4% больше, чем в 2016 году. Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 миллиарда кубометров", - сказал Миллер.

Миллер в конце ноября прогнозировал, что в 2017 году компания увеличит добычу газа более чем на 12%, до 470 миллиардов кубометров. В 2016 году "Газпром" нарастил добычу газа на 0,14% - до 419,07 миллиарда кубометров.

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