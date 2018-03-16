АФК "Система" подала в арбитраж Москвы ходатайство с отказом от иска к НК "Роснефть"

МОСКВА, 16 мар, ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS подала в арбитражный суд Москвы ходатайство с отказом от иска о взыскании с "Роснефти" ROSN и "Башнефти" BANE более 330,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации Сергей Копытов.

"АФК "Система" подала отказ от иска 12 марта. Тогда же стороны подали совместное ходатайство об ускорении рассмотрения дела", - сказал Копытов.

Ранее в пятницу стало известно, что председатель арбитража Москвы Николай Новиков вынес определение об ускорении рассмотрения дела, слушания перенесены с 5 апреля на 20 марта.

"Система" в этом иске требовала возместить ущерб от "заведомо недобросовестных действий" ответчиков, которые они предпринимают с целью необоснованного обогащения, "разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации", ее акционерам и кредиторам.

Ранее стороны договорились, что "Система" откажется от этого иска после того, как будет полностью исполнено мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. По условиям мирового соглашения, АФК должна выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей до 30 марта.

АФК "Система" 5 марта сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей по мировому соглашению. В сообщении отмечалось, что таким образом АФК "Система" "выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, уплатив в ПАО АНК "Башнефть" 100 миллиардов рублей". В свою очередь, "Роснефть", "Башнефть" и Республика Башкирия подали в арбитражный суд Башкирии ходатайство об отказе от иска на 131,6 миллиарда рублей. Оно может быть рассмотрено 19 марта.