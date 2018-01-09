Экс-глава Нижегородской области Шанцев вошел в совет директоров "Транснефти"

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев решением единственного акционера (Российской Федерации в лице Росимущества) вошел в состав совета директоров "Транснефти", для чего количество членов совета было увеличено до девяти человек, говорится в материалах компании.

Правительство РФ в декабре 2017 года выдвинуло кандидатов в совет директоров "Транснефти", среди них был и Шанцев, который прежде не входил в состав совета.

До этого орган насчитывал восемь человек, все они также вошли в новый состав. Среди них, в частности, министр энергетики РФ Александр Новак, исполнительный директоров компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Также в совет директоров "Транснефти" вошли председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям компании Александр Корсик, председатель правления "Транснефти" Николай Токарев и президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября 2017 года подписал указ об увольнении Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компания владеет около 69 тысяч километров магистральных трубопроводов. 100% голосующих акций "Транснефти" находятся в федеральной собственности.