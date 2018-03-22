Forbes назвал самые надежные банки России 2018 года

МОСКВА, 22 мар ПРАЙМ. Журнал Forbes составил топ-100 надежности российских банков в текущем 2018 году. На первой строчке рейтинга - Росбанк.

Второе место занимает "Юникредит банк", на третьей позиции - Райффайзенбанк.

Тройка лидеров - это дочерние структуры иностранных кредитных организаций, отмечает издание.

Всего в категорию самых надежных банков в этом году вошли 13 банков против 11 год назад.

Отмечается, что все банки, которые вошли в прошлогодний рейтинг надежности Forbes, смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора регулятором: никто из них не утратил лицензию ЦБ на осуществление банковской деятельности, кредитные организации только лишь переходили под контроль государства.

В 2017 году рейтинг надежности возглавлял Сбербанк SBER, в текущем году он - только на четвертом месте. Пятая сточка у Ситибанка, шестая - у банка "Нордеа".

ВТБ - на седьмом месте, "Бэнк оф Чайна" - на восьмом.

Девятую и десятую строчки заняли банк "Интеза" и Газпромбанк соответственно.

Замыкают список банков с наивысшей надежностью "Альфа-банк", Россельхозбанк и банк "Российский капитал".

"Государственные банки продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе. Если в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число частных игроков, во второй группе надежности были национализированы банк "ФК Открытие" и Промсвязьбанк" PSBR, - комментирует Forbes итоги рейтинга.