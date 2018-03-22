СМИ: ВЭБ отказался от идеи продать "Глобэкс" и Связь-банк после их объединения

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Внешэкономбанк (ВЭБ) отказался от идеи продать дочерние "Глобэкс" и Связь-банк после их объединения, - даже объединенный банк не вызовет интереса на рынке из-за большого объема проблемных и непрофильных активов, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Правление ВЭБа на прошлой неделе утвердило слияние "дочек" — "Глобэкса" и Связь-банка — и вынесло этот вопрос на ближайший набсовет. После целого ряда безуспешных попыток продать эти банки ВЭБ решил отказаться от вывода их из-под своего контроля, рассказали газете источники, близкие к госкорпорации, и в финансово-экономическом блоке правительства. "В стратегию ВЭБа будут внесены изменения: банки до конца года будут объединены на лицензии Связь-банка и переведены в категорию "сохранение в группе",- сообщил один из источников.

Продать банки по одному также не получилось, хотя претенденты были. Среди тех, кто интересовался покупкой банков - НПФ "Благосостояние", структуры "Роснефти" ROSN, Альфа-банк, УК "Лидер" (управляет пенсионными резервами "Газфонда"), совладелец банка "Восточный" Артем Аветисян и Казкоммерцбанк. Наиболее серьезный интерес, по данным источников газеты, проявляли структуры "Роснефти" и Аветисян. Сделку с Аветисяном, который собирался покупать банки через "Восточный" за 33 миллиарда рублей, летом 2017 года даже одобрил кредитный комитет ВЭБа. Однако вскоре была введена временная администрация в банк "Югра", который позже лишился лицензии, а "Глобэкс" выдал компаниям ее владельца Алексея Хотина кредиты на 20 миллиардов рублей.

При этом на фоне постоянно муссирующейся информации о продаже банков за 2016-2017 годы активы "Глобэкса" снизились в 2,5 раза, а Связь-банка - на 27%. По данным источников газеты, ЦБ в конце 2017 года оценил объем проблемных активов в "Глобэксе" в 64,4 миллиарда рублей, что составляет почти половину всех активов банка, если исходить из отчетности по российским стандартам.

В пресс-службе ВЭБа тем не менее настаивают, что продолжают искать возможности продажи дочерних банков, так как "управление коммерческими банками не является стратегическим направлением работы" госкорпорации, а объединение называют лишь "возможным". По данным источника, близкого к госкорпорации, планируется, что объединенный банк среди прочего будет обслуживать финансовые потоки и проекты ВЭБа.

Среди серьезных недостатков слияния - долг ВЭБа перед ЦБ, возникший из-за того, что "Глобэкс" и Связь-банк находились у госкорпорации на санации. По данным источников издания, год назад на совещании в ЦБ была достигнута договоренность о конвертации этих средств в бессрочный льготный субординированный кредит, но при условии продажи этих банков на рынке. Даст ли регулятор согласие на конвертацию по новой схеме, пока неизвестно.