МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 24 /1978/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4655-У от 20.12.2017 "О внесении изменения в пункт 5.1 Указания Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50311 от 12.03.2018, вступает в силу с 1.07.2018/;

- указание № 4664-У от 25.12.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50253 от 5.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4666-У от 26.12.2017 "О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и /или/ требованиям к деловой репутации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50273 от 6.03.2018, вступает в силу со дня публикации/;

- указание № 4721-У от 14.02.2018 "О внесении изменения в пункт 1.1 Положения Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской /финансовой/ отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50326 от 13.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4722-У от 15.02.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50299 от 12.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-611 от 14.03.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-84";

- приказ № ОД-615 от 14.03.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 февраля 2018 года № ОД-426";

- приказ № ОД-617 от 14.03.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 2 марта 2018 года № ОД-540";

- приказ № ОД-624 от 14.03.2018 "О возложении на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество "РОСТ БАНК" АО "РОСТ БАНК" /г. Москва/";

- приказ № ОД-625 от 14.03.2018 "О возложении на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" Банк "ТРАСТ" /ПАО/ /г. Москва/";

- приказ № ОД-629 от 15.03.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредит Экспресс" ООО КБ "Кредит Экспресс" /г. Ростов-на-Дону/";

- приказ № ОД-630 от 15.03.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредит Экспресс" ООО КБ "Кредит Экспресс" /г. Ростов-на-Дону/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-632 от 15.03.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2017 года № ОД-3586";

- приказ № ОД-635 от 15.03.2018 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Вэлтон Банк" АО "Вэлтон Банк" /г. Белгород/";

- приказ № ОД-637 от 15.03.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-377";

- приказ № ОД-654 от 16.03.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373";

- приказ № ОД-655 от 16.03.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389";

- приказ № ОД-656 от 16.03.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

- приказ № ОД-657 от 16.03.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474";

- приказ № ОД-672 от 16.03.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" общество с ограниченной ответственностью КБ "Канский" ООО /Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка/";

- приказ № ОД-674 от 16.03.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 февраля 2018 года № ОД-281";

- приказ № ОД-675 от 16.03.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373";

- информационное письмо о рекомендациях кредитным организациям в части представления в Банк России документального подтверждения источников субординированных инструментов № ИН-03-41/15 от 19.03.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.01.2018; информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1.03.2018; Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 14.03.2018.