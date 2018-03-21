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Греф: Закредитованность россиян в ближайшие два года не будет критичной


Компании / Финансы

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Доля доходов российских семей, идущая на обслуживание кредитов, пока некритична, в ближайшие два года проблема еще не будет острой, заявил глава Сбербанка SBER Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой", - сказал Греф, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Кроме того, Греф не видит признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования. "По потребительским кредитам мы тоже сделали сравнение — и с нами самими образца 2008 года, и с развивающимися странами — пока мы не видим даже признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования", - приводятся на сайте Кремля слова Грефа.

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