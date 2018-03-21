ВТБ в январе-феврале нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк ВТБ VTBR в январе-феврале 2018 года нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза, до 98 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

"Банк ВТБ по итогам первых двух месяцев 2018 года выдал кредитов наличными на общую сумму около 98 миллиардов рублей, превысив показатель двух розничных банков группы ВТБ за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенный вклад в результат внесла программа рефинансирования. Так, за январь-февраль в рамках этого продукта ВТБ выдал кредитов на общую сумму 20 миллиардов рублей, что в четыре раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, еще одним драйвером роста продаж стало снижение кредитных ставок. В феврале ВТБ снизил ставку по кредитам наличными на 1,1 процентного пункта, до 13,9%. Кроме того, по продукту "Кредит наличными" до 5 миллионов рублей на срок до пяти лет размер процентной ставки был уменьшен также до 13,9%. А ставка по кредиту "Ипотечный бонус" была снижена до 12,5% годовых с 13,5%. Уточняется, что после снижения ставок прирост выдач кредитов наличными составил 20%.