Госдума освободила Савинскую от должности члена совета директоров ЦБ

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Госдума освободила Надежду Савинскую от должности члена совета директоров Банка России, которую она занимала с 18 октября 2013 года.

Решение принято на основании представления председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

По закону о ЦБ, членом его совета директоров может быть только служащий Банка России.

Савинская, занимавшая с 15 мая 2014 года должность начальника Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, в феврале текущего года покинула свой в связи с выходом на пенсию. До этого она занимала должность начальника главного управления ЦБ по Санкт-Петербургу.