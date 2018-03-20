Moody's: Реформы в ближайшие годы позволят приблизить рейтинг РФ к рекордному уровню

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Реализация комплексной программы реформ в ближайшие годы позволит повысить кредитный суверенный рейтинг России до уровня, близкого к его историческому максимуму, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's по итогам президентских выборов в России, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Потенциальный экономический рост России пока ограничен диапазоном в 1,5-2%, оценивает агентство, но акцент экономической политики сместился на ускорение роста ВВП, "что предполагает, что изменения в экономической политике произойдут". И ключевой вопрос, по мнению Moody's, заключается в том, какая экономическая политика и какие из перечня структурных реформ, которые откладывались в течение последних лет, будут реализованы в течение ближайших шести лет.

"Хотя позитивный прогноз по рейтингу России (на уровне "Ba1") не учитывает ожиданий реализации комплексной программы реформ, которая будет способствовать потенциальному росту экономики в среднесрочной перспективе, заметное продвижение в этом направлении в ближайшие годы может привести к изменениям, которые будут благоприятны для более высокого уровня рейтинга, близкого к историческому максимуму России", - говорится в обзоре агентства.

Baa1 - исторический максимум рейтинга Moody's для РФ, он был в силе с 16 июля 2008 года по 28 марта 2014 года.

"Недавняя эскалация напряженности между Россией и Великобританией представляет собой потенциальную новую угрозу для экономических целей России, поскольку в конечном итоге может привести к дополнительным санкциям со стороны Запада", - также оценило агентство экономические риски.

Что касается уже существующих международных санкций, то несмотря на то, что страна не отрезана полностью от международных рынков капитала, внутренние и иностранные инвестиции, вероятно, останутся на "уровне значительно ниже, чем в случае снятия санкций", полагает агентство.