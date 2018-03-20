Определена дата годового собрания акционеров Сбербанка - 8 июня

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Сбербанка SBER пройдет 8 июня, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф. "Мы сегодня определили главное событие, это годовое собрание наших акционеров, которое пройдет 8 июня", - сказал Греф.

В этой связи, Греф сообщил, что Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о размере дивидендных выплат на заседании в апреле, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф. "Вопрос о размере дивидендных выплат мы будем рассматривать на апрельском наблюдательном совете", - сказал он.

Греф в январе говорил, что Сбербанк может увеличить дивиденды за 2017 год до 35% от чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% по сравнению с 2016 годом, до 748,7 миллиарда рублей. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 миллиарда рублей (25% прибыли).

Кроме того, он сообщил, что Сбербанк будет передавать Промсвязьбанку кредиты ОПК, но по передаче капитала будет вести диалог с правительством.

Минфин рассчитывает, что Промсвязьбанк PSBR в начале мая начнет работать как опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля говорил, что обсуждается вариант передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.

"Передавать (кредиты – ред.) будем. В каком объёме пока не могу сказать", - заметил Греф.

Что касается передачи соответствующего капитала, Греф отметил, что диалог по этому вопросу ведётся с ЦБ и кабмином.

"Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Диалог с правительство с регулятором сейчас идёт", - подчеркнул он.