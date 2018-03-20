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S&P прогнозирует рост ипотечного кредитования в России в 2018 г на 8-10%


Компании / Финансы

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в 2018 году продолжится и составит 8-10%, говорится в прогнозе развития банковского сектора международного рейтингового агентства S&P.

"На фоне стагнации цен на недвижимость и снижения процентных ставок ипотечное кредитование останется важным фактором, обуславливающим рост розничных кредитных портфелей в 2018 году. В 2017 году портфель ипотечных кредитов банковского сектора увеличился на 13%, его объем превысил 5 триллионов рублей", - пишут эксперты.

"Мы прогнозируем дальнейший рост в этом сегменте на 8-10% в 2018 году", - полагают в S&P.

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