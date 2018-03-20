FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО в 2017 году выросла на 28,8%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО в 2017 году выросла на 28,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 18,057 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка снизился на 8,5%, до 41,26 миллиарда рублей. Чистый доход по услугам и комиссии увеличился на 17,2% и составил 7,002 миллиарда рублей. Операционные доходы сократились на 2,9%, до 51,667 миллиарда рублей.

Операционные расходы уменьшились на 1,2%, до 17,788 миллиардов рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 29,8% и составила 22,714 миллиарда рублей.

Активы банка за год выросли на 1,2%, составив на конец декабря 2017 года 1,186 триллиона рублей. Обязательства сократились на 0,5%, до 985,908 миллиарда рублей.

"Юникредит банк" работает в России с 1989 года. Он принадлежит группе UniCredit и является крупнейшим российским банком с иностранным участием.

По величине активов, согласно данным БИР Аналитик, банк на 1 января занимал 10-е место в банковской системе РФ.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ