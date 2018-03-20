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В ГД предлагают не признавать цифровые финансовые активы законным средством платежа


Компании / Финансы

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект о цифровых финансовых активах, согласно которому такие активы не признаются законным средством платежа на территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ вводит определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

Законопроект устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/ майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

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Документ также дает определения понятий "цифровая запись и цифровая транзакция", закрепляет правовые основы для осуществления новых видов деятельности, к которым относятся деятельность, направленная на создание криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельность по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).

Документ разрешает совершать обмен токенов на рубли или иностранную валюту только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Такими операторами смогут быть только брокеры, дилеры, юрлица, осуществляющие деятельность по доверительному управлению, а также биржевые площадки. Перечень иных разрешенных в РФ сделок по обмену цифровых финансовых активов, а также их порядок и условия, согласно законопроекту, будет устанавливать ЦБ по согласованию с правительством.

Отдельная статья устанавливает правовые основы для проведения в России процедуры выпуска токенов (Initial Token Offering, ICO). У токена одного вида может быть только один эмитент. Максимальная сумма, на которую лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобрести токены в рамках одного выпуска, установит Банк России.

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