Бизнесмен Авдеев не исключает продажи МКБ, но пока таких переговоров не ведет

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен Роман Авдеев готов продать свои активы, в том числе Московский кредитный банк (МКБ), если будут предложения их купить за "хорошие деньги", но пока таких переговоров не ведёт.

"Ко всем своим бизнесам — и к банку, и к НПФ, и к девелоперской компании — я отношусь исключительно как к бизнесу, а не как к делу всей жизни. Если будут предложения их купить за хорошие деньги, я продам", - сказал Авдеев в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсант".

Однако, он отметил, что пока никаких переговоров по этому вопросу не ведет. "Но если предложит, продам", - добавил бизнесмен, указав, что может продать и МКБ.

"Но здесь мы говорим о большой сделке, которая просто так, как черт из табакерки, не появляется", - подчеркнул Авдеев.

По его словам, МКБ также не исключает вариант публичного размещения акций.

"В любом случае при увеличении капитала я планирую свою эффективную долю — контроль в банке — сохранять", - пояснил бизнесмен.

По данным БИР Аналитик на 1 января 2018 года, МКБ занимал 8 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,9 трлн рублей, собственные средства составляли 252,2 млрд рублей.