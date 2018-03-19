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ЦБ РФ стал владельцем почти 100% в уставном капитале Бинбанка


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк России получил в прямое распоряжение 99,999999998% уставного капитала санируемого Бинбанка, следует из материалов кредитной организации.

Регулятор получил контроль над этой долей 19 марта.

Банк России в настоящее время санирует четыре банка: "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк PSBR и банк "Советский". В начале февраля текущего года Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие".

В начале марта ЦБ сообщил, что утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по санации Бинбанка и намерен докапитализировать его на 56,9 миллиарда рублей. Тогда отмечалось, что эти средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций банка.

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