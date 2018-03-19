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Visa планирует представить банкам предложения по проекту снятия наличных в магазинах РФ


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Международная платежная система Visa планирует представить банкам предложения по реализации и внедрению проекта снятия наличных с карт в магазинах РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Visa в России.

Ранее в феврале директор дивизиона "Эквайринг и дебетовые карты" Сбербанка SBER Светлана Кирсанова сообщила РИА Новости, что банк проводит тестирование сервиса по снятию наличных с карт в POS-терминалах в российских магазинах. Глава Сбербанка Герман Греф не исключал внедрения технологии в этом году. Возможность внедрения на российском рынке сервиса, позволяющего снимать наличные деньги с карт через кассу в магазине, прорабатывает также Mastercard.

В пресс-службе Visa сообщили, что компания работает над внедрением инновационных платежных сервисов, в том числе, сервиса получения кэшбэка в точках продаж. Данный сервис предполагает выдачу компанией покупателям наличных средств при условии, если покупатель оплачивает приобретаемые товары с помощью карты.

"Visa учитывает особенности обработки внутринациональных операций в РФ и регуляторные аспекты, связанные с запуском сервиса выдачи кэшбэка в точках продаж. В настоящий момент Visa рассматривает варианты технологической реализации данного сервиса и в будущем планирует представить банкам предложения по его внедрению", - сообщили в пресс-службе Visa.

Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

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