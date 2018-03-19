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"БМ Банк" группы ВТБ прекратит банковскую деятельность на Украине, сохранив юрлицо


Компании / Финансы / Банки

КИЕВ, 19 мар - ПРАЙМ. Украинский "БМ Банк" ("внучка" ВТБ) прекращает банковскую деятельность на территории Украины с сохранением юридического лица. В сентябре Нацбанку Украины будет подана заявка на отзыв лицензии. Такое решение было принято в понедельник, 19 марта, на собрании акционеров кредитной организации. 

В марте текущего года Киев продлил действие ограничительных мер (санкций) против четырех дочерних структур российских госбанков. Под санкциями остаются Сбербанк SBER, Проминвестбанк, "ВТБ Банк", "БМ Банк".

"Девятнадцатого марта на общем собрании акционеров АО "БМ Банк" принято решение о прекращении банковской деятельности АО "БМ Банк" с сохранением юридического лица... В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии. Планы по дальнейшей работе АО "БМ Банк" как юридического лица пока не разглашаются", - отмечается в сообщении на сайте банка.

Кредитная организация напоминает, что до этого акционерами группы ВТБ была принята стратегия, оптимизирующая присутствие на Украине. В рамках реализации этой стратегии и в соответствии с требованиями закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" был разработан план прекращения банковской деятельности АО "БМ Банк".

"БМ Банк" заверяет, что в соответствии с установленными законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования НБУ) АО "БМ Банк" полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка.

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Ситуация с "дочками" банков РФ на Украине

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