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Минфин: Лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO будет определять ЦБ


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO (процедура первичного размещения токенов) будет определять Центральный банк, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин РФ в январе опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO. Документ, в частности, устанавливает ограничение для приобретения токенов неквалифицированными инвесторами - они смогут приобретать в рамках одного выпуска токены на сумму не более 50 тысяч рублей.

"Планируется отдать (решение о лимите участия - ред.) на усмотрение Центральному банку. В законопроекте будет написано на усмотрение Центральным банком", - сказал Моисеев.

В начале марта Моисеев говорил, что Минфин России готов обсудить вопрос разрешения приобретать неквалифицированным инвесторам в рамках одного выпуска ICO токены на сумму более 50 тысяч рублей.

 

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