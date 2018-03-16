Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ за 2017 г на 31%

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Сбербанк SBER увеличил чистую прибыль по РСБУ за 2017 год с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 31%, до 653,6 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

В январе банк сообщал, что его чистая прибыль по РСБУ за 2017 год без учета СПОД выросла на 30,4% - до 674,1 миллиарда рублей. Таким образом, чистая прибыль банка после СПОД сократилась на 20,5 миллиарда рублей.

Чистый процентный доход банка с учетом СПОД увеличился относительно 2016 года на 8,3% и превысил 1,3 триллиона рублей, что на 1 миллиард (или на 8%) больше этого же показателя без учета СПОД.

По итогам 2017 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 38,2%, до 748,7 миллиарда рублей.

Контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит ЦБ РФ, владеющему 52,35% обыкновенных акций (доля в уставном капитале — 50% плюс одна акция).