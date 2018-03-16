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Приток в фонды активов РФ за неделю вырос в 1,2 раза


Фонды / Компании / Финансы

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 14 марта вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 140 миллионов долларов против притока в 112 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

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"В России чистый приток составил 140 миллионов долларов", - говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова. По их словам, 83% данной суммы, или 117 миллионов долларов, поступили со стороны глобальных фондов развивающихся рынков (GEM).

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), завершили неделю с притоком в 6,7 миллиона долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали за неделю приток в 93,5 миллиона долларов, а активные фонды отметили приток средств на сумму в 46,4 миллиона долларов.

В регионе развивающихся стран зафиксирован чистый приток в 2,7 миллиарда долларов против 768 миллионов долларов неделей ранее. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) привлекли 2,5 миллиарда долларов.

Региональные фонды зафиксировали притоки в чуть меньшем объеме. Так, фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) зафиксировали приток в 49,4 миллиона долларов, Латинская Америка - в 283 миллиона долларов, Бразилия - 380 миллионов долларов, Китай - 1,3 миллиарда долларов, а Индия - 181 миллион долларов. Фонды, ориентированные на азиатские рынки (кроме Японии), завершили неделю с оттоком на сумму 121 миллион долларов.

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