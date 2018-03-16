FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Пакет в 3,25 млн акций TCS Group продает один из фондов BVCP


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Пакет в 3,25 миллиона акций TCS Group продает один из фондов Baring Vostok Capital Partners в связи с завершением своей деятельности, партнеры BVCP останутся акционерами "Тинькофф", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Агентство Bloomberg в четверг сообщило, что неназванный инвестор выставил на продажу до 3,25 миллиона обыкновенных акций TCS Group Holding, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф Страхование".

"Один из фондов прямых инвестиций нашего акционера Baring Vostok Capital Partners, инвестировавшего в TCS Group до проведения IPO, завершает свою деятельность и поэтому продает всю свою долю, при этом партнеры BVCP останутся акционерами Тинькофф", - сообщили в пресс-службе банка в ответ на запрос о продаже акций TCS Group неназванным инвестором.

"Тинькофф банк" несомненно является одной из ярких историй успеха на российском рынке. Жизненный цикл одного из наших фондов прямых инвестиций подходит к концу, и поэтому мы продаем свою долю. Мы убеждены, что компания обладает огромным потенциалом развития, и партнеры Baring Vostok с радостью остаются акционерами банка", - прокомментировал основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви.

"Я благодарен BVCP за поддержку истории "Тинькофф" с самых ранних этапов. Этот фонд был прекрасным акционером и внес свой вклад в стратегическое развитие "Тинькофф банка". Я очень рад, что наш банк стал такой прибыльной инвестицией для BVCP, и тому, что партнеры Baring Vostok остаются с нами в качестве акционеров на следующем этапе развития компании, по мере того как мы продолжаем увеличивать доходность для всех наших инвесторов", - отметил основатель TCS Group Олег Тиньков.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ