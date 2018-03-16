Пакет в 3,25 млн акций TCS Group продает один из фондов BVCP

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Пакет в 3,25 миллиона акций TCS Group продает один из фондов Baring Vostok Capital Partners в связи с завершением своей деятельности, партнеры BVCP останутся акционерами "Тинькофф", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Агентство Bloomberg в четверг сообщило, что неназванный инвестор выставил на продажу до 3,25 миллиона обыкновенных акций TCS Group Holding, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф Страхование".

"Один из фондов прямых инвестиций нашего акционера Baring Vostok Capital Partners, инвестировавшего в TCS Group до проведения IPO, завершает свою деятельность и поэтому продает всю свою долю, при этом партнеры BVCP останутся акционерами Тинькофф", - сообщили в пресс-службе банка в ответ на запрос о продаже акций TCS Group неназванным инвестором.

"Тинькофф банк" несомненно является одной из ярких историй успеха на российском рынке. Жизненный цикл одного из наших фондов прямых инвестиций подходит к концу, и поэтому мы продаем свою долю. Мы убеждены, что компания обладает огромным потенциалом развития, и партнеры Baring Vostok с радостью остаются акционерами банка", - прокомментировал основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви.

"Я благодарен BVCP за поддержку истории "Тинькофф" с самых ранних этапов. Этот фонд был прекрасным акционером и внес свой вклад в стратегическое развитие "Тинькофф банка". Я очень рад, что наш банк стал такой прибыльной инвестицией для BVCP, и тому, что партнеры Baring Vostok остаются с нами в качестве акционеров на следующем этапе развития компании, по мере того как мы продолжаем увеличивать доходность для всех наших инвесторов", - отметил основатель TCS Group Олег Тиньков.