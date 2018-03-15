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Апелляция подтвердила законность решения ЦБ об отзыве лицензии у банка "Югра"


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который признал законным приказ ЦБ об отзыве у лицензии у банка "Югра", входившего в топ-30 в России по активам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Апелляционная инстанция в четверг отклонила жалобу "Югры" в лице бывших топ-менеджеров и собственников банка на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, которое теперь вступило в законную силу. В своем заявлении экс-собственники "Югры" просили признать недействительным приказ ЦБ от 28 июля об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию.

"Суд постановил: решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил постановление один из судей коллегии.

 

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Ситуация с банком "Югра"

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