Экс-руководство банка "Аскания Траст" подозревается в хищении 430 млн руб

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Бывшее руководство банка "Аскания Траст", лишенного лицензии в 2014 году, подозревается в хищении более 430 миллионов рублей, выданных как технические кредиты более 11 компаниям с подставными лицами, которые участвовали в афере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, следствие усмотрело коррупционный умысел в операциях по техническим кредитам четырехлетней давности.

"По существующим кредитным договорам от 2014 года более 11 компаниям были перечислены деньги в размере почти 430 миллионов рублей, которые впоследствии были поделены между участниками аферы и использованы по своему усмотрению", - сказал собеседник агентства.

Деньги, по его словам, были либо обналичены, либо перечислены на не известные следствию счета. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Ведется следствие.

Центральный банк РФ отозвал лицензию у "Аскании Траст" в августе 2014 года за несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами и утрату ликвидности.