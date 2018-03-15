Группа ВТБ приобрела 29,1% акций "Магнита", Галицкий снизил свою долю до 3%

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Компания "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" приобрела 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров; в свою очередь, основатель сети Сергей Галицкий снизил прямую долю в компании до 2,69% с 31,79%, следует из материалов "Магнита".

Доли изменились 14 марта. Группа ВТБ приобрела 29,656 миллиона акций ритейлера. С учетом косвенного владения акциями, доля Галицкого в "Магните" снизилась до 3,05% с 32,15%.

Согласно сообщению компании, сейчас Галицкий владеет 3,104 миллиона акций "Магнита". По данным на 15.27 мск, акции "Магнита" торгуются на Московской бирже по цене 5,094 тысячи рублей за бумагу. Таким образом, стоимость пакета из 3,104 миллиона акций составляет порядка 15,8 миллиарда рублей, пакета из 29,656 миллиона акций - 151 миллиард рублей.

ВТБ 16 февраля заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Галицкого. Сумма сделки, как сообщалось, составляет 138 миллиардов рублей. Сам Галицкий сложил с себя полномочия гендиректора и покинет совет директоров ритейлера. Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в феврале заявлял, что банк рассчитывает оставаться акционером ритейлера как минимум два-три года.

"Магнит" - один из ведущих продуктовых ритейлеров РФ. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала 16,35 тысячи магазинов. Центральный офис ритейлера находится в Краснодаре. Выручка компании в 2017 году увеличилась на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% - до 91,78 миллиарда рублей.