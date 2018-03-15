Суд отказал в блокировке сайта с информацией об уральской криптовалюте Tagilcoin

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал прокуратуре в блокировке сайта с информацией об уральской криптовалюте Tagilcoin, сообщает в четверг Свердловский облсуд.

"Ленинский районный суд Нижнего Тагила, изучив материалы гражданского дела и выслушав доводы истца, отказал в удовлетворении исковых требований. Суд указал на то, что в настоящее время в Российской Федерации предпринимаются меры к законодательному регулированию и введению в правовое поле деятельности по обороту криптовалюты. А блокировка сайта Tagilcoin.org будет противоречить разрабатываемой в настоящее время госполитике в отношении криптовалют", - говорится в сообщении.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, уточняет облсуд.

Криптовалюта Tagilcoin появилась в Нижнем Тагиле‍ >>

В суде прокурор ссылался на закон "О Центральном банке РФ" и указывал, что официальной денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещен. Криптовалюта же не обеспечена реальной стоимостью, не содержит информации о ее держателях, заявлял прокурор. Процесс выпуска и обращения криптовалюты тагилкоин полностью децентрализован, отсутствует возможность ее регулирования, в том числе со стороны государства.

По мнению представителя надзорного ведомства, денежные суррогаты способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории России. Свободное распространение информации об электронной валюте обуславливает активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности, считает прокурор.

Все это, а также возможность бесконтрольного перевода денежных средств и их последующего обналичивания служит предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалюты в схемы, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, отмечал прокурор в ходе судебного заседания.