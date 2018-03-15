НОВОПЛАСТУНОВСКАЯ (Краснодарский край), 15 мар - ПРАЙМ. Проведение первичного публичного размещения акций (IPO) агрохолдинга "Степь" состоится в 2020 году, сообщил в четверг журналистам старший вице-президент АФК "Система" AFKS, председатель совета директоров АО "Агрохолдинг "Степь" Али Узденов.

"Мы должны быть привлекательны для инвестора, чтобы он не колебался, когда он будет вкладываться в наше предприятие... да, мы называли 2019 год, но скорее всего, мы будем готовы к 2020 году", - сказал Узденов.

Он уточнил, что в агрохолдинге планируют развивать молочное производство, поднимать эффективность садов, увеличить земельный банк.

"Думаю, мы предложим от 25% до 30% (объема капитала агрохолдинга "Степи" - ред.) для размещения", - уточнил Узденов.

По данным собеседника, объем выручки агрохолдинга "Степь" по итогам 2017 года составил около 11 миллиардов рублей.

Агрохолдинг "Степь" - одна из крупнейших аграрных компаний юга России, входит в состав АФК "Система". Активы предприятия расположены в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.