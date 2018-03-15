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ЦБ отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Центробанк с 15 марта текущего года принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит Экспресс" (Ростов-на-Дону), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, которые регулируют банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

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Отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении банка "Кредит Экспресс" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности.

В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. 

По данным БИР Аналитик, на 1 января занимал 381 место в банковской системе РФ с активами 2,5 млрд рублей, собственные средства составляли 576 млн рублей, средства населения - 1,16 млрд рублей.

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Отзыв лицензий ЦБ

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