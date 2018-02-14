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Финальный ориентир доходности 8-летних евробондов "Газпрома" в евро 2,5-2,7%


Облигации / Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в рамках размещения в среду восьмилетних еврооблигаций, номинированных в евро, установил финальный ориентир доходности в диапазоне 2,5-2,7%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на бумаги превышает 2,25 миллиарда евро. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875%, но был снижен в ходе сбора заявок до около 2,75%.

Компания провела 12-13 марта в Париже и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги с погашением через 8-10 лет.

Организаторами выступают Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".

 

В конце февраля "Газпром" разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%.

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