"Газпром" размещает 8-летние евробонды в евро

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует в среду разместить восьмилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет около 2,875%.

Компания провела 12-13 марта в Париже и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги с погашением через 8-10 лет.

Организаторами выступают Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".

В конце февраля "Газпром" разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%.