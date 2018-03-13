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Акционеры "Почта банка" утвердили допэмиссию акций на 6,2 млрд руб


Компании / Финансы / Рынки / Банки / Акции

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Акционеры "Почта банка" утвердили дополнительную эмиссию акций на 6,2 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза банка.

"На состоявшемся 13 марта общем собрании акционеров "Почта Банка" было принято решение об увеличении уставного капитала банка путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций", - говорится в сообщении.

Ранее, в начале февраля, сообщалось, что наблюдательный совет "Почта банка" рекомендовал акционерам утвердить увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций на 6,2 миллиарда рублей. Отмечалось также, что допэмиссия предусматривает выпуск 1 967 754 акций стоимостью 3150 рублей 80 копеек за штуку.

В сентябре глава банка Дмитрий Руденко говорил, что "Почта банку", скорее всего, понадобится докапитализация в 2018 году, но отметил, что объем допэмиссии будет понятен после утверждения бизнес-плана банка. В 2017 году "Почта банк" провел докапитализацию на 6,7 миллиарда рублей.

"Почта Банк" - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. ВТБ и "Почта России" владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат Руденко.

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