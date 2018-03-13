Минфин РФ на аукционах 14 марта предложит ОФЗ на 40 млрд руб

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 14 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 20 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года также на 20 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 7 марта, разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в размере 86,477 миллиарда рублей.