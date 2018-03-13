ЦБ: Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале увеличился в 2,2 раза

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,8 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2018 года, согласно оценке Банка России, составил 9,8 миллиарда долларов США (4,4 миллиарда долларов США в январе-феврале 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов", — говорится в сообщении.