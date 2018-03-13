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В ЕЦБ назвали криптовалюты "жалким подобием денег"


Компании / Финансы / Рынки / Валюта

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Криптовалюты являются "жалким подобием денег", говорится в заявлении члена совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кюре (Benoit Coeure).

"На следующей неделе страны "большой двадцатки" (G20) будут обсуждать биткоин и другие электронные валюты, основанные на технологии блокчейн. Эти криптовалюты являются жалким подобием денег", - приводятся слова Кюре в заявлении, размещенном на сайте ЕЦБ.

Он добавил, что почти никто не оценивает товары в биткоинах, немногие используют криптовалюты для платежей, а в качестве средства для сбережения они не лучше азартных игр в казино. "Политики справедливо обеспокоены неправомочным использованием криптовалют потребителями и инвесторами" - считает член совета управляющих ЕЦБ.

Монета с логотипом криптовалюты биткоинГлава ЦБ Китая выступил против использования криптовалют в качестве платежного средства

Однако Кюре признал, что в то время как биткоин и другие криптовалюты - это что-то вроде миража, они могут быть признаком перемен так же, как карманные компьютеры когда-то стали предшественниками современных смартфонов. Кроме того, он считает, что с учетом нынешних тенденций с криптовалютами настало подходящее время, чтобы более внимательно подумать о будущем денег.

Кюре добавил, что проведенные эксперименты с моделями финансовых институтов, которые будут основываться на технологиях блокчейна и с базовыми активами в виде биткоина не показывают общих благоприятных результатов, однако технологии развиваются довольно быстро.

В начале марта замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что министры финансов стран G20 на встрече в Аргентине планируют впервые обсудить вопросы, связанные с кибербезопасностью, финтехом и криптовалютами. В феврале министры финансов и главы Центробанков Франции и Германии призывали внести обсуждение регулирования криптовалют в повестку ближайшего саммита "большой двадцатки".

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Криптовалюты

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