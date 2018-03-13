Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "ВВБ" продлен

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Банк России с 12 марта продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов севастопольского банка "ВВБ" сроком на три месяца, сообщил регулятор.

"Банк России ... с 12 марта 2018 года продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "ВВБ" сроком на три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению банком "ВВБ", - говорится в сообщении.

Банк России с 12 декабря ввел в ВВБ временную администрацию для управления банком сроком на полгода и мораторий на удовлетворение требований кредиторов — на квартал. ЦБ в декабре отмечал, что решил ввести администрацию для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка с учетом его значимости для Крыма и Севастополя, а после завершения обследования финансового положения банка временной администрацией регулятор определит оптимальные мероприятия для урегулирования сложившейся ситуации.