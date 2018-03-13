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RAEX: Около 60 банков в РФ могут покинуть рынок в 2018 году


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Около 60 российских банков могут покинуть рынок из-за неэффективной бизнес-модели, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX).

"В 2018 году по причине неэффективной бизнес-модели рынок могут покинуть не менее 60 банков, при этом в числе топ-50 имеется не менее пяти банков в отношении, которых высока вероятность применения регулятивных действий", - сказано в исследовании.

"Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%. В этой связи в 2018 году мы ожидаем ускорения темпа отзыва лицензий. Под риском окажутся банки, которые не смогли адаптироваться к новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования", - пояснили аналитики.

Наиболее неустойчивыми, по данным агентства, будут кэптивные банки, которые обслуживают интересы отдельных бизнес-групп, со слабым корпоративным управлением, а также кредитные организации с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли.

Отмечается, что развитие банковского бизнеса в России ограничено дефицитом качественных заемщиков и уровнем капитала для покрытия растущих рисков. Данные факторы привели к избытку низкодоходных ликвидных активов, которые усиливают давление на прибыльность значительного числа банков. "Все чаще с кризисом бизнес-модели сталкиваются средние по размеру активов банки, что в дальнейшем приведет к сокращению их присутствия на рынке", - подчеркивают эксперты.

Банк России в 2017 году вдвое снизил темпы расчистки банковского сектора: с начала 2017 года рынок покинули 50 игроков против почти сотни в 2016 году. Очистка банковского сектора России от недобросовестных игроков будет продолжаться еще какое-то время, скорее всего, два года, сообщала в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она возглавляет ЦБ с июня 2013 года, с этого момента в результате "очистки" банковского сектора число банков в РФ сократилось почти на треть.

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